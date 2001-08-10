Срок приёма заявок на конкурс видеороликов «ПРО важное» продлили на Сахалине

Срок приема заявок на участие в конкурсе социальных видеороликов «ПРО важное» продлен до 9 сентября. Мероприятие организует сахалинская областная библиотека, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Участвовать в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Необходимо снять или прислать ссылку на готовый социальный видеоролик по темам номинаций: «ПРО здоровье», «ПРО безопасность», «ПРО гражданина», «ПРО экологию», «ПРО право», заполнить заявку на сайте конкурса provazhnoe.ru, где также можно прочитать всю необходимую информацию.

Организаторы пошли навстречу и увеличили хронометраж видеороликов с 30 секунд до 3 минут. Количество конкурсных работ не ограничено. Заявляться могут отдельные авторы или творческие коллективы.

Победители получат дипломы и ценные подарки. Церемония награждения состоится 14 сентября в 13.00 в сквере у СахОУНБ. В случае плохих погодных условий мероприятие перенесется в конференц-зал библиотеки.

Справки по телефонам: 8 (4242) 45-25-29, 45-25-19.