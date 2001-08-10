Очередную партию несвежего мяса обнаружили на Сахалине
Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора исследовали четыре партии несвежего мяса птицы из Белоруссии и Московской области. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
В результате проверки, три партии мяса птицы производителя из Белоруссии, Минской и Могилевской областей и одна партия замороженных тушек цыпленка производителя из Московской области оказались несвежими. Это не соответствует требованиям Технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и ГОСТа.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста». Далее сведения поступили в территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.
Кроме того, информация будет доведена до производителей продукции для предотвращения реализации небезопасного мяса.
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