Ещё одного подрядчика накажут за грязь в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске еще один подрядчик допустил вынос грязи со стройки. Накануне нарушения правил благоустройства зафиксированы на улице Горького. На место выехали сотрудники департамента общественной безопасности и контроля для составления актов. Материалы будут направлены в административную комиссию, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Департамент общественной безопасности и контроля обращает внимание юридических и физических лиц о недопущении фактов выноса грязи со строительных площадок. Это нарушение правил и нормативных актов действующих на территории города, за которое грозит административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 300 тысяч.

Согласно правилам содержания строительных площадок не допускается вынос грязи колесами автотранспорта со строительных площадок: у каждого въезда-выезда должна быть благоустроена проезжая часть (не менее 10 метров) с оборудованием для очистки (мойки) колес, твёрдое покрытие, обязательная отсыпка въезда-выезда щебнем.

Правила обязательны для всех участников градостроительной деятельности независимо от формы собственности и источника финансирования выполняемых работ.