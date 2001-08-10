Сахалинцы стали реже жаловаться в Центробанк

За шесть месяцев 2019 года жители Сахалинской области направили в адрес банка России 365 обращений. Показатель снизился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди общего числа жалоб 242 пришлись на кредитные организации, 105 — на некредитные финансовые организации и 17 — по другим вопросам, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу дальневосточного отделения ЦБ РФ.

В 36% случаев обращения клиентов банков связаны с потребительским кредитованием. Среди основных граждане указывают проблемы с погашением кредитов, отказ от заключения договоров и навязывание дополнительных услуг.

Ежемесячно в Банк России поступают жалобы, связанные с вопросами ипотечного кредитования: на этот сегмент приходится свыше 6% всех обращений жителей островного региона на банки.

«Не всегда люди могут объективно оценить свои долговые обязательства перед банком в долгосрочной перспективе. Защищая интересы граждан, Банк России принял участие в разработке так называемого закона об ипотечных каникулах. С 31 июля ипотечник, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может воспользоваться льготным периодом до полугода, чтобы сократить или приостановить свои платежи по договору», — рассказал управляющий сахалинским отделением дальневосточного ГУ Банка России Владимир Апанасенко.

В разрезе некредитных финансовых организаций 50 жалоб пришлось на субъекты страхового рынка, преимущественно это вопросы, относящиеся к сегменту обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Главной проблемой автолюбителей островного региона остаётся неверное, по их мнению, применение коэффициента бонус-малус при заключении договора.

В отношении субъектов рынка микрофинансирования сахалинцы подали 24 жалобы, в том числе 18 — на микрофинансовые организации и шесть — на кредитные потребительские кооперативы.