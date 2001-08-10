Жители Санаторного хотят переоборудовать местный спортивный корт

В Санаторном состоялось итоговое собрание, посвященное инициативному бюджетированию. Свыше 80 человек приняли участие в обсуждении. Главная цель встречи – определить приоритетный проект, направленный на благоустройство территории, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.

Это часть нового этапа инициативного бюджетирования на 2020 год. Отбор социально значимых проектов, которым предстоит побороться за субсидию до 3 миллионов рублей, уже стартовал в столичном городском округе региона. Сначала в планировочных районах и селах проходит предварительное собрание, а затем итоговое.

- В итоговом собрании Санаторного приняло участие около 17% местных жителей. Единогласно люди изъявили желание переоборудовать спортивный корт, который был построен около 8 лет назад. Жители избрали антивандальный проект спортивной площадки, на которой можно будет заниматься баскетболом, волейболом и футболом, - поделился итогами встречи Виталий Краснов, начальник отдела по управлению территориями сел Санаторное и Синегорск.

По условиям конкурса жители должны внести около 1% от стоимости проекта в случае его победы в инициативном бюджетировании. В качестве финансовой помощи сделать это предложила компания «Силмаш», обслуживающая улично-дорожную сеть Синегорска и Санаторного. В таком случае жителям Санаторного останется внести личный вклад в озеленение прилегающей территории.

- Я очень рада, что большинство наших жителей откликнулись на голосование по проекту, много людей пришло. И мы будем рады ещё больше, если у нас появится такая площадка для детей. Старая некомфортная, травмоопасная. Поэтому мы ожидаем, что будет хорошее покрытие и можно будет проводить разные спортивные мероприятия, а поддержать мы готовы. Мы всегда за свое село и благо жителей, - поделилась ожиданиями Олеся Загородняя, жительница Санаторного.

Стоит отметить, что в рамках инициативного бюджетирования прошлых лет в областном центре уже реализовано 9 проектов. Это спортивные площадки в планировочных районах и селах городского округа, ремонт памятника участникам ВОВ в Дальнем и др. Следующее итоговое собрание по отбору новых проектов пройдет 6 августа в Березняках. Местных жителей приглашают присоединиться к голосованию в 19.00, встреча пройдет в ДК «Родник».

Напоминаем, что наибольшее количество баллов присуждается именно за активное участие в собраниях жителей населенных пунктов. Расписание встреч размещено на официальном сайте администрации.