Движение по улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске ограничат на 15 дней

С 3 августа специалисты Сахалинской коммунальной компании приступят к реконструкции участка Комсомольского коллектора. Это необходимо для обеспечения возможности технологического присоединения к центральной системе теплоснабжения объектов перспективной застройки в 8-м микрорайоне Южно-Сахалинска.

Как сообщили ТИА "Острова" со ссылкой в СКК, в этой связи с утра 3 августа будет ограничено движение транспорта по улице Тихоокеанской в районе жилого дома 28. Объезд будет осуществляться по улицам Комсомольской и Антона Буюклы.

Специалистам предстоит выполнить демонтаж трубопроводов и железобетонных лотков под проезжей частью и им на смену выполнить прокладку новых трубопроводов увеличенного диаметра в новые железобетонные лотковые каналы. Эти работы планируют завершить к вечеру 18 августа.

Благодаря выполненным работам во всех жилых домах и социальных учреждениях будет обеспечено стабильное и качественное теплоснабжение и горячее водоснабжение, а также появится техническая возможность для подключения новых объектов строительства к центральной системе теплоснабжения.

Отметим, работы по реконструкции Комсомольского коллектора ведутся с 2013 года. Каждый год участок за участком специалисты СКК и подрядных организаций производят замену изношенных участков тепломагистрали. Таким образом, после завершения работ Комсомольский коллектор будет полностью обновлен на участке от насосной станции №2 до южной стороны улицы Тихоокеанской.