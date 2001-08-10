Жителей дома по улице Ленина в Южно-Сахалинске затапливают дожди

Ремонтная бригада предпринимает меры, чтобы минимизировать протечки на кровле дома №297 по улице Ленина в Южно-Сахалинске. С вечера воскресенья и всю ночь, когда шел сильный дождь, на кровле дежурила бригада из шести человек. Работники занимались локализацией протечек и оперативно реагировали на обращения жильцов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

В основном протечки наблюдались во втором подъезде, как раз над ним расположен наиболее поврежденный пожаром участок кровли. Обращения поступили от жителей трех квартир, также зафиксировано затекание в подъезде. Бригада уложила дополнительный тент между перекрытиями и временной кровлей, что улучшило ситуацию. Сейчас специалисты продолжают дежурить на объекте.

По словам подрядчика, необходимо два дня сухой погоды, чтобы смонтировать каркас капитальной кровли. Сейчас плотники на земле собирают все необходимые конструкции, как только как только позволят погодные условия, их краном начнут поднимать. Это сократит сроки работ.

Напомним, согласно дорожной карте полностью завершить капитальный ремонт крыши (в том числе восстановление работоспособности системы теплоснабжения жилого дома -верхней разводки системы отопления) планируется до 12 сентября. В работах ежедневно задействованы от 12 до 15 человек.

Что касается капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения, до 15 сентября будет подготовлена проектная документация, выполнить работы планируется до 15 декабря. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения проведут до 1 июня 2020 года. В ближайшее время начнется разработка проектной документации (срок - до 15 декабря 2019 года).

Ситуацию контролирует департамент городского хозяйства. Специалисты мониторят в том числе и группу одного из мессенджеров, созданную для жильцов дома. Публикуемую там информацию передают в профильные ведомства.

Напоминаем номера телефонов, по которым могут обращаться жители:

по устранению внутридомовых повреждений:

+7-914-755-66-99 - Евгений Тарасов, и. о. директора ООО УК ЖЭУ-8;

+7-914-758-29-38 - Евгений Чайкин, главный инженер ООО УК ЖЭУ-8;

по вопросам работ по восстановлению крыши:

+7-914-640-40-00 - Сергей Смирнов, директор подрядной организации СК «Континент»;

+7-924-284-56-97 - Александр Янке, прораб на объекте.

Кроме того, можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Южно-Сахалинска по телефону 72-30-20.