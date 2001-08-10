Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2019
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13:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Глава региона Валерий Лимаренко встретится с анивчанами

Врио губернатора Валерий Лимаренко проведет рабочую встречу с жителями Анивского района. Мероприятие состоится в среду, 7 августа. Место проведения – районный дом культуры (ул. Калинина, д. 61).

Начало – в 17:00. В 16:00 в холле состоится личный прием граждан министрами областного правительства и представителями местной администрации, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу губернатора.

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