Движение по ещё одному железнодорожному переезду ограничат в Южно-Сахалинске

На железнодорожном переезде на проспекте Победы в Южно-Сахалинске проведут ремонтные работы. Это связано с перешивкой колеи, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на дальневосточное отделение ОАО "РЖД".

Сегодня, 5 августа, они проводятся в течение дня, до 18.30 с перекрытием половины проезжей части. В ночь на вторник, 6 августа, с 21.30 до 6.00 переезд будет закрыт полностью.

Водителей просят принять во внимание данную информацию и отнестись с пониманием к временному неудобству.