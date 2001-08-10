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15:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Движение по ещё одному железнодорожному переезду ограничат в Южно-Сахалинске
На железнодорожном переезде на проспекте Победы в Южно-Сахалинске проведут ремонтные работы. Это связано с перешивкой колеи, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на дальневосточное отделение ОАО "РЖД".
Сегодня, 5 августа, они проводятся в течение дня, до 18.30 с перекрытием половины проезжей части. В ночь на вторник, 6 августа, с 21.30 до 6.00 переезд будет закрыт полностью.
Водителей просят принять во внимание данную информацию и отнестись с пониманием к временному неудобству.
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