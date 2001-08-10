Южносахалинцев зовут поучаствовать в конкурсе проектов военно-исторической тематики

Южносахалинцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе лучших региональных проектов военно-исторической тематики. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

По информации организатора - Российского военно-исторического общества, - конкурс будет проходить по нескольким направлениям: издательская и музейно-выставочная деятельность, научные конференции, создание видео- и цифрового контента, поисковые и военно-археологические экспедиции, военно-исторические фестивали и иные событийные мероприятия военно-исторической направленности и патриотического воспитания.

Для участия юридическим лицам (некоммерческие, общественные, коммерческие организации), индивидуальным предпринимателям необходимо до 22 августа подать заявку, соответствующий пакет документов и презентационные материалы на электронный адрес: bam@rvio.org.

Ознакомиться с положением о конкурсе и условиями участия можно на официальном сайте Российского военно-исторического общества. Там же размещена форма заявки.