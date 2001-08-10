Более 20 кубометров мусора вывезли волонтёры с побережья в Невельском районе

В Невельском районе прошла завершающая в этом году акция «Вода России». В минувшую субботу, 3 августа, островитяне собрали 23 кубических метра мусора с прибрежной полосы реки Амурской и залива Невельского, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления по обращению с отходами.

В мероприятии приняли участие 32 добровольца. Они собрали множество бумаги, пластика, стекла. На берегу залива Невельского также встречались покрышки, рыболовные сети, обрывки канатов, которые сложно было извлечь из-под песка, но, как оказалось, возможно.

«Принимаем участие в акции не в первый раз. Мы не любим собирать мусор, но мы против мусора, поэтому мы здесь и хотим, чтобы мусор исчез из голов людей, которые оставляют его на побережье», - рассказала руководитель эколого-краеведческой организации «Белый орлан» Эмма Литвинцева. - «В этот солнечный день можно было по-другому провести время, но это последняя акция. Хочется быть активным и показать свое неравнодушие к таким важным делам, как сохранение окружающей среды».

По завершении акции десятки наполненных мусорных мешков были вывезены мусоро- и бункеровозом. Муниципалитеты самостоятельно продолжат очищать берега от мусора вплоть до 15 сентября.