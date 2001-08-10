Минздрав России поможет сахалинским гипертоникам

Российский Минздрав собирается помочь сахалинским пациентам с гипертонией. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин во время своей рабочей поездки в островном регион. Федеральное ведомство планирует выделить Сахалинской области дополнительное финансирование на дистанционный мониторинг за пациентами с повышенным давлением, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из наиболее распространенных причин высокой смертности в островном регионе. Чтобы сахалинцы и курильчане жили дольше, современным методам диагностики на островах уделяется самое пристальное внимание, – отметил глава области Валерий Лимаренко.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» предусмотрены средства на организацию дистанционного наблюдения за пациентами старше 65 лет. В Сахалинской области проект по наблюдению за гипертониками реализуется во всех районах – в 22 медицинских учреждениях. Охват пациентов постоянно наращивается.

– Сейчас мы определяем пилотные регионы, где будет финансироваться такая работа. И Сахалин вполне может попасть в их число. На островах сейчас происходят положительные изменения в медицинской сфере, которые нельзя не замечать – отметил Евгений Камкин во время посещения южно-сахалинской городской поликлиники №4.

В этом учреждении уже активно практикуют дистанционное наблюдение за пациентами с гипертонией – сахалинцы получают специальные тонометры со встроенной СИМ-картой. Таких абонентов у поликлиники около 200. Результаты всех измерений лечащий врач видит при помощи компьютерной программы. Это дает возможность при необходимости оперативно скорректировать лечение.

Поликлинику №4 в ближайшие годы ждут большие обновления. Сегодня к ней прикреплено 45 тысяч человек, каждый день принимают в несколько раз пациентов больше, чем предусматривает проектная мощность. Как рассказал заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев, здесь уже началось строительство нового корпуса, с действующим зданием его соединит переход.

Кроме того, в Южно-Сахалинске в этом году начнется возведение еще одного корпуса консультативно-диагностического центра. Проект нового здания КДЦ заместитель руководителя Минздрава увидел во время посещения этого медучреждения. Также Евгений Камкин познакомился с диагностической базой.

– Магнитно-резонансную томографию мы проводим с 8 до 20 часов ежедневно, без выходных, – рассказал заведующий центром лучевой диагностики КДЦ Дмитрий Пшекарский. – Наши специалисты дистанционно консультируют коллег из районов по результатам обследований пациентов на компьютерных томографах, рентген-аппаратах. В таком режиме работаем с 15 медицинскими учреждениями.

Специалисты КДЦ также проводят выездную диспансеризацию – для этого используется передвижной медицинский диагностический комплекс. С июля по инициативе Валерия Лимаренко выездные медосмотры несколько раз в неделю проводятся во дворах и на предприятиях. К проекту «Диспансеризация на колесах», кроме Южно-Сахалинска, подключились Корсаков, Анива, Томари и Ноглики.