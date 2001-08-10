На Парамушире нашли потерявшегося туриста из Москвы

Вечером 4 августа от дежурного ЕДДС поступила информация о том, что в районе вулкана Эбеко на острове Парамушир потерялся 62-летний турист. Он прибыл на Курильские острова из Московской области. По предварительной информации, утром 4 августа незарегистрированная группа туристов из 8 человек отправилась на вулкан Эбеко, а вечером вернулись только семь. По их словам, их приятель отделился от группы и потерялся, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

На поиски пропавшего в 22.00 того же дня выдвинулись спасатели Северо-Курильского подразделения Сахалинского поисково-спасательного отряда (филиал ДВРПСО) МЧС России в составе 5 человек, 2 единиц техники.

- Нам было известно, что потерявшийся выходил на связь по сотовому телефону, вечером он сообщил, что остается ждать помощи наверху вулкана, - рассказал старший поисковой группы Андрей Стучинский, спасатель Северо-Курильского поисково-спасательного подразделения МЧС России. - Это было правильное решение – остаться на месте. Не нужно пытаться найти дорогу, тем более с вершины, когда уже темнеет, а усталость даёт о себе знать болью в ногах. Лучше позаботиться о ночлеге и отдохнуть. Тем более, что у туриста были теплые вещи, вода.

Спасатели продолжали подъем наверх практически всю ночь.

- Двигались на квадроцикле. Около пяти часов утра туриста обнаружили в районе кряжа, хотя утром, когда рассвет трудно что-то разглядеть, камни отбрасывают тени, лучи солнца ослепляют, но один из спасателей заметил движение в районе ручья и не ошибся, – говорит Андрей Стучинский. – Туриста благополучно эвакуировали к подножию вулкана. Медицинская помощь мужчине не требовалась. Объяснили, ему и его товарищам, что туристскую группу и маршрут обязательно нужно регистрировать.