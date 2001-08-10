Сто южносахалинцев проверились на ВИЧ в городском парке

Впервые возможность пройти диспансеризацию посетителям городского парка Южно-Сахалинска была предоставлена 4 августа. Мобильная поликлиника развернулась рядом со стадионом «Космос», комплексное обследование было доступно для всех желающих, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

- В этом году хотела пройти диспансеризацию, но пока так и не добралась до поликлиники. А в воскресенье есть время. Узнав о такой возможности, решила прийти сюда, – рассказала жительница Южно-Сахалинска Галина Ивашина.

Основная часть обследований проходит в стеклянном павильоне, рядом располагаются два мобильных диагностических комплекса. К организации и проведению акции подключились представители нескольких медучреждений и активисты регионального отделения движения «Волонтёры-медики».

- Диспансеризацию в парке может пройти любой человек, независимо от места прикрепления. Мы сами передадим результаты обследования в его поликлинику. Если необходимы дополнительные обследования, они проводятся на базе медучреждений, – отметил главный врач поликлиники №6 Артём Нагорный.

В областном центре медпрофилактики сообщили, что всего в воскресенье осмотрено 106 человек, из них более 70 прошли диспансеризацию. Среди участников акции были не только южно-сахалинцы, обращались к специалистам и представители других районов.

- Мы расширяем возможности для прохождения диспансеризации. Видим востребованность такой формы, будем развивать это направление. Пройти диспансеризацию в течении августа в парке можно будет в каждое воскресенье, – сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

В минувшее воскресенье на этой площадке работали и сотрудники СПИД-центра. Анонимное тестирование на ВИЧ прошли 100 человек.