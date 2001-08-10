Форум «START» завершил свою работу в Южно-Курильске

В Южно-Курильске состоялось закрытие молодежного форума «START». Он работал на протяжении пяти дней. За это время двадцать участников от 15 до 34 лет подготовили проекты на тему благоустройства острова Кунашир. Молодежь поделили на четыре группы по направлениям «Спорт», «Туризм», «СМИ» и «Проекты», в рамках которых они и разрабатывали свои идеи и предложения. Во время работы форума были также проведены и встречи с экспертами, работали дискуссионные площадки. Так, например, лекцию для участников провела специалист отдела экологического просвещения заповедника "Курильский" Нана Пирцхалава-Карпова.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе районной мэрии, экспертами в области СМИ выступили сотрудники редакции районной газеты «На рубеже". Они показали участникам видеофильмы об истории Южных Курил, а также дали подробные комментарии.

- В результате работы форума были подготовлены и представлены проекты по реконструкции маяка, созданию арт-объектов, есть идеи, как, например, украсить здания райцентра, всякие заброшенные помещения. Ребята предлагали поместить там яркие рисунки. Также есть предложение провести ярмарку сувенирной продукции. Проекты, связанные с благоустройством, возможно, станут участниками конкурса «Инициативное бюджетирование», остальные постараются реализовать через некоммерческую организацию «Клуб молодежных идей», будем подавать заявки на конкурсы грантовой поддержки, - рассказала ведущий специалист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики Ирина Наумова.

Защита проектов состоялась вчера, 5 августа. Ребята выступили перед экспертами, среди которых были вице-мэр Елизавета Андреева, начальник отдела образования Надежда Кудревская, замначальника отдела ТЭК и ЖКХ Марина Новикова и ведущий специалист того же отдела Арина Горожанкина.

Кроме этого, организаторами была подготовлена насыщенная культурная, спортивно-туристическая программа. Участники сходили в совместный поход с ребятами из палаточного лагеря «Фрегат» и приняли участие в командной игре «Остров», в которой им надо было «освоить» Кунашир. Для этого участники форума были разделены на команды по различным видам деятельности, одни отвечали за дорожное хозяйство, другие – за производство, культуру или образование. Они должны были построить каждый свой центр и настроить взаимодействие друг с другом. Увлекательным и интересным стало ещё одно мероприятие – квест, который проходил на улицах Южно-Курильска.

Организатор форума - отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Южно-Курильска. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета.