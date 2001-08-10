Первая смена палаточного лагеря

Первая смена краеведческого палаточного лагеря "Фрегат", который базируется в районе поселка Третьяково на острове Кунашир, подошла к концу. 24 школьника из двух местных средних школ отдыхали там пятнадцать дней. С ними работали воспитатели, вожатые и спортинструктор. Для них также было организовано 4-х разовое питание, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Курильска.

Работа лагеря финансируется из местного бюджета, родители производят лишь небольшую доплату. Уже третий год палаточный лагерь возглавляет Алексей Горожанкин. И у подростков, и у их родителей только положительные отзывы об организации такого отдыха детей на Кунашире.

Скучать ребятам было некогда. Для них были организованы походы по природным достопримечательностям Кунашира, различные культурно-массовые и спортивные мероприятия, экскурсии в краеведческий музей, встречи с приезжающими в этот период на острова, учеными и сотрудниками государственного заповедника "Курильский".

"Солнце, очень красивая, сказочная природа острова, отлично организованное питание, различные интересные мероприятия - все, надеюсь я, пойдет вам на пользу. Вы - жители Южных Курил и мы, администрация района, должны заботиться о вас!" - заключил мэр района Вячеслав Власенко на торжественной церемонии закрытия смены.

Сегодня в лагере "Фрегат" откроется вторая смена. В этот раз здесь будут отдыхать уже 34 юных курильчанина, в том числе и школьники с соседнего острова Шикотан.