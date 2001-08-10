Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2019
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13:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Антитеррористические учения начались в Сахалинской области

В Сахалинской области стартовало учение с двумя воинскими частями Восточного военного округа по противодействию условным незаконным вооруженным формированиям. В нем принимают участие более тысячи военнослужащих, около 300 единиц техники, в том числе вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ.

В ходе тактических этапов учения состоится высадка вертолетно-штурмовой группы на один из полигонов на востоке региона. 

Кроме того, военнослужащие осуществят поиск и блокирование условных диверсионно-разведывательных групп в островной зоне ВВО. Это плановое мероприятие боевой подготовки продлится до конца этой недели, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

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