Антитеррористические учения начались в Сахалинской области

В Сахалинской области стартовало учение с двумя воинскими частями Восточного военного округа по противодействию условным незаконным вооруженным формированиям. В нем принимают участие более тысячи военнослужащих, около 300 единиц техники, в том числе вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ.

В ходе тактических этапов учения состоится высадка вертолетно-штурмовой группы на один из полигонов на востоке региона.

Кроме того, военнослужащие осуществят поиск и блокирование условных диверсионно-разведывательных групп в островной зоне ВВО. Это плановое мероприятие боевой подготовки продлится до конца этой недели, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.