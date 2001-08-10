Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2019
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16:40, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Экскурсию по парку имени Гагарина проведут для островитян

Областная библиотека приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска на пешеходную экскурсию. Она пройдет 10 августа и будет посвящена одному из самых популярных мест города –  парку культуры и отдыха имени Гагарина. Начало в 11:00, передает ТИА "Острова" со ссылкой на библиотеку.

Экскурсию проведет преподаватель центра детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска Лариса Баранчук. Участники проекта узнают об истории создания парка, достопримечательностях, флоре, фауне и многом другом.

Необходима предварительная запись по телефону 8 (4242) 45-25-28.

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