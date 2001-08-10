Первый женский экипаж карьерных самосвалов начал работать на Сахалине

Первый женский экипаж карьерных самосвалов приступил к работе на Солнцевском угольном разрезе. В настоящее время на тяжелой технике предприятия работают четыре женщины. Новые сотрудницы получили в управление самосвалы Komatsu грузовместимостью 90 тонн каждый для транспортировки вскрышной породы. С первых дней работы они демонстрируют отличные результаты, выполняя без сбоев и инцидентов установленную производственную норму. Это суммарно около 120 тысяч тонн перевезенного за месяц груза, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на "Восточную горнорудную компанию".

Водителями горнотранспортной техники новые сотрудницы разреза были не всегда. Например, Елена Полуэктова прежде 13 лет трудилась бригадиром на кондитерской фабрике. Первый опыт вождения самосвала она получила в Хакасии.

- Когда мне поступило предложение переквалифицироваться в водителя самосвала, решила сначала просто посмотреть на эти машины. Я ведь до этого никогда не была на угольных разрезах, карьерных самосвалов даже по телевизору не видела. И, честно говоря, первое, что я испытала, приехав на предприятие, - это шок. Техника показалась мне просто огромной. А сейчас уже и не представляю себя в другой профессии, - рассказала Елена.

После Хакасии женщина трудилась водителем в Мурманской области, теперь – на Сахалине. Своим Komatsu Елена довольна. По ее словам, автомобиль, несмотря на внушительные размеры, удобен и прост в управлении.

Появление первых женщин-водителей на Солнцевском разрезе неслучайно. В связи с планами ВГК по наращиванию объемов добычи угля с начала этого года на разрез поступило порядка 30 карьерных самосвалов. В результате возникла потребность в 150 дополнительных квалифицированных водителях. К управлению карьерной техникой на разрезе предъявляют строгие требования. Чтобы сесть за руль самосвала, недостаточно обучиться его вождению. Необходим практический и безаварийный опыт работы.

- К сожалению, на сахалинском рынке труда долгое время сохраняется острый дефицит опытных водителей горной техники, поэтому периодически мы ищем нужных специалистов в других регионах. Поскольку женские экипажи уже хорошо себя зарекомендовали на других карьерах, решили внедрить подобную практику и на нашем предприятии, - отметил начальник управления по автотранспорту Солнцевского угольного разреза Восточной Горнорудной Компании Сергей Губерт.

Не исключено, что со временем число женщин-водителей на предприятии увеличится. Потребность в таких специалистах у разреза по-прежнему сохраняется. Сахалинцев, желающих управлять техникой, здесь готовы обучать. Для этого на разрезе созданы необходимые условия.