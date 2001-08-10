Скорость движения ограничат на охотской трассе в эту субботу

В предстоящую субботу, 10 августа, в селе Охотское Корсаковского района состоится «Сахалинский триатлон IronSakh-2019». Маршруты движения спортсменов будут пролегать от санатория-профилактория «Лесное озеро» до объездной дороги на Корсаков (21 км автодороги Лиственничное — Охотское), пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и участников соревнований в указанном районе будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость движения автомобилей, с применением средств автоматического контроля. На протяжении трассы будет курсировать патруль ГИБДД.

Также с 6.00 до 16.00 будет полностью ограничено движение автотранспорта к пляжу «Солнечный» (от поворота в село Охотское). Соревнования стартуют в 8.00 часов, окончание планируется в 16.00 часов, возможны отклонения от графика.

Напомним, "Сахалинский триатлон" состоится уже в четвертый раз. В этом году организаторы ожидают до 350 участников.

Для них подготовят 5 дистанций: «Супер-спринт» и «Спринт для лиц с ПОДА» — 300 м вплавь, 8 км на велосипеде, 2 км бегом; «Спринт» — 750 м вплавь, 20 км — велоэтап, 5 км — бег; «Олимпийская» - 1,5 км вплавь, 40 км велогонки и бега на 10 км и Half 70.3 -1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бегового этапа. Регистрация участников продлится до 8 августа включительно, оставить заявку можно на сайте russiarunning.com.

Отдельную программу готовят для зрителей. Различные интерактивные площадки будут работать как для взрослых, так и для детей. Добраться до места соревнований можно будет на собственной машине или на бесплатных автобусах. Трансфер будет действовать в 6 утра от площади Победы Южно-Сахалинска в Охотское. Эти же транспортные средства довезут зрителей обратно после мероприятия.