Южно-Сахалинск стал зеленее

В Южно-Сахалинске увеличилось количество благоустроенных газонов и клумб, включая навесные на оградах вдоль автодорог, передает ТИА "Острова" со ссылкой на городскую мэрию.

В текущем году будет уложено 20 тысяч квадратных метров рулонного газона. В настоящее время подготовительные мероприятия по укладке проводятся на ул. Горького, недалеко от ул. Больничной. Пока позволяет погода, рабочие убирают грязь, раскладывают плодородный слой. На следующей неделе подготовленные участки покроют свежими газонами. Здесь же высадят деревья, преимущественно клены, и цветущие кустарники: вейгелу, сирень и гортензию. Затем рабочие приступят к озеленению участков ул. Комсомольской и городских скверов.

Как рассказал директор МБУ «Зеленый город» Сергей Троян, из высаженных в этом году 350 тысяч цветов 25 тысяч — многолетние.

- Мы посмотрим, как растения перенесут зиму, выберем наиболее стойкие сорта. И постепенно начнем переходить на многолетние цветы, - сказал он.

Недавно предприятие приобрело установку для гидропосева. На земельный участок наносят гидрогель, в котором содержатся семена и удобрения. Он растворяется и питает почву. Семена равномерно распределяются в земле. Этого не всегда удается добиться при ручном посеве.

Напомним, совместные субботние объезды Южно-Сахалинска руководителей области и города стали регулярными. В ходе них принимаются важные решения, касающиеся вопросов благоустройства общественных пространств, строительства дорог и ремонта дворов. Например, ранее по инициативе главы региона Валерия Лимаренко было увеличено финансирование дорожных работ, а также возобновилось возведение объектов незавершенного строительства и ускорилось возведение спортивных объектов.