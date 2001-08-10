Новые рельсобусы скоро прибудут на Сахалин
Скоро на пригородных сахалинских маршрутах начнет курсировать самая современная в России модификация рельсовых автобусов. Для региона это новый вид пассажирского транспорта, который заработает в сентябре – по завершению перешивки железной дороги, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительства.
Три новых состава придут на смену старым японским дизель-поездам. Рельсовые автобусы изготовили в Московской области и отправили на Сахалин. На остров они прибудут в августе. В течение нескольких недель их обкатают, а в сентябре выведут на линию. Рельсобусы будут работать на направлениях «Южно-Сахалинск-Корсаков», «Южно-Сахалинск-Томари» и «Холмск-Томари».
Проект по обновлению железнодорожной техники реализуют при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока, который входит в группу ВЭБ.РФ – крупнейшего национального института развития. На приобретение рельсобусов направили почти 800 миллионов рублей. Транспорт передали в лизинг АО «Пассажирская компания Сахалин» – главному перевозчику пассажиров на дальнем и пригородном железнодорожном сообщении в островной области.
– Этот проект не только решает региональные задачи по улучшению качества пассажирских перевозок, но и выводит на рынок рельсовый автобус РА-3 российского производства – это новейшая разработка крупнейшего в России производителя техники ТМХ, – рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.
Рельсобусы РА-3 – самые современные. Они быстрее аналогичных видов транспорта – развивают скорость до 120 километров в час. Запас хода – 800 километров. Составы двухсекционные. Каждый сможет перевозить 231 пассажира. В вагонах предусмотрены подъемники и места для людей с ограниченными возможностями здоровья, светодиодное освещение. За безопасность пассажиров отвечают системы видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализации. А комфорт обеспечивают кондиционер, обеззараживатель воздуха и санитарные комнаты.
Напомним, с 1 июня перешивка сахалинской железнодорожной колеи на общероссийский стандарт – 1520 мм – вышла на завершающую стадию. По предложению врио губернатора на время ремонта перевозка жителей и гостей региона организована тремя видами транспорта: поездами, автобусами и самолетами.
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