Больше 600 многоэтажек отремонтируют в Сахалинской области в этом году

На Сахалине и Курилах в этом году отремонтируют более 600 многоэтажек. Это в 2,5 раза больше, чем в 2018-ом. Задачу увеличить объемы ремонта многоквартирных домов ранее обозначил глава региона Валерий Лимаренко, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

– На каждой встрече жители рассказывают о протекающих крышах, осыпающихся фасадах, неполадках с водо- и теплоснабжением. Эти проблемы необходимо решать, чтобы дома сахалинцы и курильчане всегда чувствовали себя комфортно и безопасно, – подчеркнул врио губернатора Валерий Лимаренко.

Сегодня жилфонд в Сахалинской области стараются ремонтировать комплексно. В порядок одновременно приводят многие конструктивы – от фасадов и крыш до подвалов и инженерных коммуникаций.

Работы уже вошли в активную фазу – разыграны аукционы, определены подрядчики. До конца 2019-го планируется отремонтировать около 1 тысячи элементов многоквартирных домов по всей области.

– При этом мы стараемся увеличить не только количество ремонтируемых домов, но и усилить контроль за качеством работ и материалов, – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Зайцев.

На доме по улице Дружбы, 101 в планировочном районе Луговое преображают фасад. Многоэтажку утепляют пенополистирольными плитами с пожарными отсечками из минеральной ваты. Все это позволит сохранить тепло в квартирах луговчан.

– Конечно, радует такое внимание к нашему дому, строители дают гарантию на фасад 50 лет, – поделилась луговчанка Мария.

А в доме по улице Крюкова, 35 в Южно-Сахалинске меняют инженерные коммуникации. Новый тепловой узел оснащен системами погодного регулирования и учета энергии. Здесь также поставили установку для подогрева воды. Теперь у жителей бывшей малосемейки будет чистая горячая вода круглый год. Еще один плюс люди увидят в своих платежных квитанциях – в среднем на треть снизится сумма за теплоснабжение.

Всего за три года работы – с 2015 по 2018 – при участии регионального фонда капремонта на Сахалине и Курилах был отремонтирован 2771 жилой дом, в том числе 1601 кровля и 839 фасадов.