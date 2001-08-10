Четыре фельдшерско-акушерских пункта построят на Сахалине

Медицинские учреждения сейчас возводятся в селах Колхозное Невельского района, Совхозное – Холмского и Песчанское – Анивского, а также в селе Весточка в пределах Южно-Сахалинска, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Программа строительства 65 объектов здравоохранения была принята в начале этого года. Она позволит решить проблему нехватки площадей, повысить качество и доступность медицинской помощи на Сахалине и Курилах.

– В каждом населенном пункте у человека должна быть возможность получить квалифицированную медицинскую помощь в шаговой доступности. Необходимо строить современные учреждения и создавать для врачей и пациентов комфортные условия, – отметил врио губернатора Валерий Лимаренко.

Особенное значение приобретают ФАПы в малых населенных пунктах. Если такой объект отсутствует, жителям приходится обращаться в соседние села или районный центр. В экстренных ситуациях время, потраченное на дорогу, может привести к тяжелым последствиям.

Фельдшерско-акушерский пункт в Весточке ликвидировали 15 лет назад. Сегодня здесь проживает около 200 человек. Первичную и амбулаторную помощь они получают в Хомутово – в 15 километрах от села. За консультациями узких специалистов жители едут в поликлинику №4 Южно-Сахалинска. Также организуются выездные обследования с помощью мобильных диагностических комплексов.

– Конечно, ФАП в Весточке очень нужен. Он будет рассчитан на 50 посещений в смену, здесь периодически будут вести прием специалисты из Южно-Сахалинска. Важно, что в новом здании предусмотрена квартира для фельдшера. При необходимости он сможет оказать помощь в любое время, – рассказала заместитель главного врача южно-сахалинской городской поликлиники №4 Юлия Хижняк.

Планировкой предусмотрены кабинет фельдшера, процедурная, аптечный пункт, помещение, где пациенты будут ожидать приема специалиста.

– Сейчас на объекте работает бригада из 10 человек. Фундамент готов на 100 процентов, идет подготовка к заливке монолитных стен. К концу августа планируем смонтировать и кровлю. Отделочные работы проведем в сентябре-октябре, – сообщил директор компании-подрядчика Сергей Волков.

До конца года планируется завершить строительство аналогичных объектов еще в трех малых селах – Колхозном, Песчанском и Совхозном.