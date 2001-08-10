Тихоокеанское
информационное агентство
8 Августа 2019
Сегодня 06:22
65,09|72,89|59,74
Железнодорожный переезд по улице Ивана Куропатко временно закроют
13:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Железнодорожный переезд по улице Ивана Куропатко временно закроют

В связи с реконструкцией железнодорожной колеи запланированы работы на железнодорожном переезде по ул. Ивана Куропатко а Южно-Сахалинске (дорога на аэропорт). Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу дальневосточного отделения ОАО "РЖД".

Так, в четверг, 8 августа, с 09.00 до 17.00 работы будут проводиться с перекрытием половины проезжей части. В ночь на пятницу, 9 августа, с 21.30 до 07.00 переезд будет закрыт полностью.

Руководство Дальневосточной железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?