Железнодорожный переезд по улице Ивана Куропатко временно закроют

В связи с реконструкцией железнодорожной колеи запланированы работы на железнодорожном переезде по ул. Ивана Куропатко а Южно-Сахалинске (дорога на аэропорт). Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу дальневосточного отделения ОАО "РЖД".

Так, в четверг, 8 августа, с 09.00 до 17.00 работы будут проводиться с перекрытием половины проезжей части. В ночь на пятницу, 9 августа, с 21.30 до 07.00 переезд будет закрыт полностью.

Руководство Дальневосточной железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами.