Южно-Сахалинск - лидер по объемам строительства жилья и соцобъектов на Дальнем Востоке

По итогам первого полугодия в Южно-Сахалинске наблюдаются позитивные изменения практически по всем направлениям. Одно из самых наглядных - благоустройство городских пространств и дворовых территорий, передает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

В этом году к работе по преображению облика города подключился глава региона Валерий Лимаренко. Он ввел практику регулярных выездных совещаний совместно с мэром Сергеем Надсадиным. Такие поездки и постоянный диалог с жителями вне кабинетов позволяют с учетом предложений горожан вносить корректировки в проекты и работу подрядчиков, чтобы люди были довольны итоговым результатом и объектами, которые для них создаются.

В 2019 году на развитие улично-дорожной сети выделено вдове больше средств, чем в предыдущем. По инициативе главы региона дорожный фонд области перераспределен в пользу местных дорог, по которым каждый день ходят люди. В плане этого года - более 20 дорожных участков как в центральной части города, так и в частном секторе, планировочных районах. Среди ключевых объектов, работы по которым уже начаты, - капитальный ремонт Коммунистического пр. от пл. Славы до ул. Вокзальной; ул. Вокзальной от ул. Карла Маркса до ул. Сахалинской; ул. Украинской от НУЗ «Дорожная больница» до жилого дома № 139; реконструкция автомобильной дороги с. Дальнее - с. Елочки.

В 2019 году также значительно увеличены объемы средств на ремонт дворовых территорий. Планируется провести капитальный ремонт пространств у 72 многоквартирных домов. В большинстве дворов работы уже начались. Их ход контролируют городские и областные власти, а также сами жители. Остальная часть контрактов будет заключена в августе.

На территории Южно-Сахалинска активно реализуются 5 проектов в рамках малого инициативного бюджетирования. Начаты работы по устройству детских и спортивных площадок и хоккейного корта в Старорусском, Ключах, Елочках, Весточке. Разработана документация на устройство скейт-парка в с. Синегорск. Реализовать проект планируется до конца осени.

Южно-Сахалинск остается лидером на Дальнем Востоке по объемам строительства жилья и социальных объектов. Так, идет возведение дома в 8-м микрорайоне (ул. Поповича, 18) для переселения жителей аварийных домов этого микрорайона в 207 благоустроенных квартир. Здание 17-этажное с подземной автостоянкой. Завершить строительство планируется в конце 2020 года. Разрабатывается документация по обоснованию инвестиций на возведение здесь еще одного дома на 124 квартиры. Также для переселения граждан из аварийного фонда заключен контракт на строительство двух малоэтажных домов в с. Березняки на 27 квартир, сдать дома планируется следующей весной.

В Южно-Сахалинске в рамках исполнения указов президента успешно реализуется программа ликвидации второй смены в школах. Для этого строятся новые образовательные учреждения и возводятся дополнительные корпуса к существующим. Так, уже 1 сентября учеников примут дополнительные корпуса гимназий № 1 и № 3, а также школы № 26. Идет подготовка необходимой документации на строительство детского сада в с. Дальнем, дополнительных зданий школы № 30 в Луговом, школы № 19 в с. Дальнем и школы № 8 в Южно-Сахалинске.

Преобразования затронули также медицину. По инициативе главы региона в практику вошли выездная диспансеризация и профилактические осмотры на предприятиях. Это весьма удобно для работающих горожан. Получить талон к стоматологу стало проще и быстрее, теперь это можно сделать с помощью горячей линии «1-300». Ее операторам также можно оставить жалобу на работу больниц и поликлиник. Развернулся проект «Сахалинское долголетие», позволяющий пожилым сахалинцам бесплатно посещать культурные и спортивные учреждения.

В ходе рабочих встреч с Валерием Лимаренко жители Южно-Сахалинска, планировочных районов и сел городского округа озвучили десятки предложений и пожеланий, реализация которых призвана улучшить комфорт как в отдельно взятом дворе, так и в микрорайоне или во всем населенном пункте. По многим из обращений были приняты оперативные решения.

Так, во Владимировке определено место для строительства первой детской площадки в частном секторе. Это район домов № 3, 6 по ул. Барачной. Подготовлена территория, размещен аукцион, площадка должна быть установлена до октября 2019 года. В Мучном переулке организовано уличное освещение. Два дополнительных рейса по просьбам жителей внесены в расписание маршрута № 189 от с. Синегорск. Движение по новому расписанию началось 1 августа.

По просьбам жителей ул. 2-й Железнодорожной там, где они хотели, сквозной проезд перекрыт бетонными блоками, установлены знаки «Проезд запрещен» и «Искусственная неровность». Намечены пути решения проблемы нестабильного напряжения в домах по ул. 2-й Северной и 2-й Пионерской. Проведен поквартирный замер показателей качества электроэнергии. Выявлены проблемные моменты, которые сейчас решаются. Для стабилизации электроснабжения в октябре 2019 года будет построена трансформаторная подстанция, на которую переведут потребителей.

В Ново-Александровске в районе дома № 14 по пер. Железнодорожному оборудовали торговые места с навесами для садоводов-огородников.

Завершен перевод потребителей с. Новая Деревня на новую подстанцию с возможностью автоматической передачи показаний приборов учета электроэнергии.

В Березняках выполнили работы по текущему содержанию ул. Крайней, Садовой, Центральной. В Хомутово привели в порядок пешеходную дорожку по ул. Лаперуза.

Из масштабных проектов, требующих длительной реализации, - дорожная карта (план) поэтапной реализации благоустройства и газификации Лиственничного, указаны сроки и ответственные исполнители. Информация опубликована на официальном сайте администрации. Разработан план по строительству инженерной инфраструктуры во Владимировке. Прокладывание водоводов, газопроводов и ремонт дорог будут идти параллельно.

Решаются вопросы по отдельным заявлениям жителей, их дома обследуются на пригодность для проживания, на проведение капитального ремонта фасадов или кровли.

Напомним, все вопросы жителей, озвученные на встречах, вносятся в протоколы, детально изучаются и оперативно берутся в работу.