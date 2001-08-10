Музыкальный фонтан откроют в парке Южно-Сахалинска в сентябре
В южно-сахалинском парке имени Гагарина продолжается строительство фонтана и благоустройство входной зоны со стороны Коммунистического проспекта. Ход работ проинспектировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на городскую мэрию.
Заместитель директора парка Иван Федоров доложил, что работы ведут одновременно две организации. Подрядная организация СКФ «Сфера» выполняет строительство чаши фонтана и благоустройство прилегающей территории. Компания-субподрядчик «ИТК-ГРУПП» занимается установкой технологического оборудования. У челябинской компании большой опыт строительства и запуска цветомузыкальных и светодинамических фонтанов любой сложности по всей России.
По словам начальника участка Александра Каргаева, в техническом помещении фонтана основная часть технологического оборудования уже установлена. Сейчас главная задача - завершить облицовку чаши гранитом, чтобы специалисты «ИТК-ГРУПП» начали монтаж светотехнического оборудования, форсунок и готовились к пусконаладочным работам и запуску фонтана.
- В объем нашей работы также входит благоустройство прилегающей к фонтану территории, входной группы в парк, бульвара Святителя Иннокентия. Это аллея, которая ведет в парк с Коммунистического проспекта, - говорит Александр Каргаев. - Идет облицовка забора вдоль бульвара, устанавливается бордюр. В ближайшие дни начнем укладку брусчатки вокруг фонтана и на бульваре, основание под нее готово. Все материалы в наличии.
Сергей Надсадин отметил важность строительства объекта, который станет украшением и достопримечательностью Южно-Сахалинска, поэтому работы должны быть выполнены качественно и в срок.
- Мы планируем открыть фонтан в начале сентября. Строительство в целом идет в графике, - отметил Сергей Надсадин. - С подрядчиками проговорили проблемные моменты и будем в плотном режиме контролировать ход работ, чтобы сбоев не возникало и мы уложились в заявленные сроки.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 16:00 1 Августа Скелет мужчины обнаружили при ремонте дороги в Томари
18:00 2 Августа Движение по улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске ограничат на 15 дней
- 12:00 2 Августа Сахалинская СШОР объявила набор юных горнолыжников и сноубордистов
13:30 2 Августа Ещё одного подрядчика накажут за грязь в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?