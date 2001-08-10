Музыкальный фонтан откроют в парке Южно-Сахалинска в сентябре

В южно-сахалинском парке имени Гагарина продолжается строительство фонтана и благоустройство входной зоны со стороны Коммунистического проспекта. Ход работ проинспектировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на городскую мэрию.

Заместитель директора парка Иван Федоров доложил, что работы ведут одновременно две организации. Подрядная организация СКФ «Сфера» выполняет строительство чаши фонтана и благоустройство прилегающей территории. Компания-субподрядчик «ИТК-ГРУПП» занимается установкой технологического оборудования. У челябинской компании большой опыт строительства и запуска цветомузыкальных и светодинамических фонтанов любой сложности по всей России.

По словам начальника участка Александра Каргаева, в техническом помещении фонтана основная часть технологического оборудования уже установлена. Сейчас главная задача - завершить облицовку чаши гранитом, чтобы специалисты «ИТК-ГРУПП» начали монтаж светотехнического оборудования, форсунок и готовились к пусконаладочным работам и запуску фонтана.

- В объем нашей работы также входит благоустройство прилегающей к фонтану территории, входной группы в парк, бульвара Святителя Иннокентия. Это аллея, которая ведет в парк с Коммунистического проспекта, - говорит Александр Каргаев. - Идет облицовка забора вдоль бульвара, устанавливается бордюр. В ближайшие дни начнем укладку брусчатки вокруг фонтана и на бульваре, основание под нее готово. Все материалы в наличии.

Сергей Надсадин отметил важность строительства объекта, который станет украшением и достопримечательностью Южно-Сахалинска, поэтому работы должны быть выполнены качественно и в срок.

- Мы планируем открыть фонтан в начале сентября. Строительство в целом идет в графике, - отметил Сергей Надсадин. - С подрядчиками проговорили проблемные моменты и будем в плотном режиме контролировать ход работ, чтобы сбоев не возникало и мы уложились в заявленные сроки.