Движение автобусов на маршруте №28 снова изменили в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске скорректировано движение автобусов, двигающихся на маршруте №28. Напомним, ранее на время ремонта участка Коммунистического проспекта была опубликована схема движения автобусного маршрута №28 через пер. Алтайский, по ул. Венской и ул. Детской, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Принято решение ее скорректировать. Сейчас автобусы, которые движутся по часовой стрелке идут по ул. Комсомольской, по пр. Победы выезжают на ул. Горького, разворачиваются возле городской больницы им. Анкудинова и далее по ул. Горького выезжают на ул. Емельянова и затем по прежнему маршруту.
В обратном направлении с ул. Емельянова выезжают на ул. Горького, доезжают до городской больницы, разворачиваются и уходят по пр. Победы на ул. Комсомольскую и далее по прежнему маршруту.
Схема введена на время ремонта участка Коммунистического проспекта.
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