Жители Березняков выбрали свой проект благоустройства
Жители Березняков выбрали свой проект в рамках инициативного бюджетирования. Накануне в местном ДК «Родник» состоялось финальное собрание с жителями села. Встреча вышла скорой – 85 человек единогласно выбрало в качестве проекта открытый ледовый каток, подходящий как для любительского катания, так и для игры в хоккей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.
Кроме того, в случае победы этой инициативы жители готовы софинансировать проект в размере 1% - за это решение собрание также проголосовало единогласно.
- Уже решен вопрос и по участию в проекте юридического лица, также в рамках 1% от стоимости. В Березняках проживает директор соколовского карьера. У нас состоялся предварительный разговор, он дал свое согласие. Поэтому я эту информацию сразу донес до жителей на встрече, все поддержали, - рассказал Геннадий Марков, начальник отдела по управлению территорией села Березняки.
Еще одно единогласное решение участников собрания – нефинансовая помощь. Жители Березняков готовы взять благоустройство будущего катка, как и прилегающей территории, под свою ответственность.
- Детей у нас очень много, и зимой заниматься на этом корте будет очень даже отлично и хорошо. Мы были бы очень довольны. Здесь у нас сразу детская площадка, мы с внучкой сюда гулять ходим, и сразу рядом этот корт. А если сделают ещё одну детскую площадку там, где новые дома – вообще замечательно будет, - отметила Нина Пахотина, жительница Березняков.
Отметим, встречи с населением в рамках нового сезона инициативного бюджетирования в областном центре продолжаются. В ближайшее время в ряде планировочных районов и сел городского округа состоятся подобные мероприятия – как по отбору инициатив, так и финальные собрания. Уже сегодня, например, инициативное бюджетирование соберет жителей Лугового в 19.00 по адресу ул. Гайдука, 1 , а завтра также в 19.00 встреча состоится в Новой Деревне по адресу ул. Центральная, 11а.
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