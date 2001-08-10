Тихоокеанское
информационное агентство
9 Августа 2019
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09:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Единая Россия" поможет детям собраться в школу

 

 

В преддверии нового учебного года «Единая Россия» проведет благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». Партия совместно с «Молодой Гвардией Единой России» (МГЕР) организует пункты приема школьных принадлежностей во всех регионах. Собранная канцелярия будет рассортирована в наборы и передана детям-сиротам, а также детям из неблагополучных и малообеспеченных семей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное партийное отделение. Об этом рассказала координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

«В преддверии 1 сентября региональные отделения Партии проведут масштабную акцию «Собери ребенка в школу», в рамках которой планируется прежде всего выяснить количество нуждающихся в поддержке семей, а также уточнить список, включая количество необходимых школьных принадлежностей, чтобы помощь была действительно адресной. Сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей будем осуществлять как собственными силами, так и в специальных пунктах, организованных на базе региональных отделений «Единой России» и МГЕР, где каждый желающий сможет оказать посильную поддержку нуждающимся детям», –  пояснила парламентарий.

«Благотворительная акция уже стала доброй традицией в нашей области,  Многие неравнодушные люди и целые коллективы откликаются, чтобы помочь  подготовить к школе детей из семей, находящихся  в трудной жизненной ситуации. Особое внимание всегда уделяется тем детям, которые пойдут в первый класс, чтобы в самом начале  школьной жизни у них было  хорошее настроение  и желание получать знания», - отметила координатор партийного проекта «Крепкая семья», депутат Сахалинской областной Думы Наталья Коршунова.

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