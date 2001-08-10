Около 30 островных инвалидов получили выплаты на жилье

Новая мера социальной поддержки введена в начале 2019 года. Ею могут воспользоваться инвалиды I и II групп, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Прием документов на предоставление выплаты начался в апреле. Сейчас в работе у регионального министерства соцзащиты находятся 78 заявлений. По 27 из них приняты положительные решения. Так, новоселье в ближайшее время отметит житель Южно-Сахалинска Виктор Таушев.

– Я пенсионер и инвалид. Находился в тяжелой жизненной ситуации и даже не рассчитывал на помощь. Однако в министерстве социальной защиты меня проконсультировали и рассказали, что могу получить выплату на приобретение жилья. Для меня это огромная сумма. Обрадовала также работа специалистов – никаких затруднений при оформлении документов у меня не возникло, – отметил Виктор Таушев.

Размер выплаты определяют из расчета рыночной стоимости одного квадратного метра жилья. Финансовая помощь покроет расходы на приобретение 36 «квадратов». Островитяне с ограниченными возможностями здоровья, которые живут в Южно-Сахалинске, могут рассчитывать на 3,4 миллиона рублей. На миллион меньше получат жители остальных муниципалитетов островного региона.

­– Чтобы получить статус нуждающегося в улучшении жилищных условий, необходимо обратиться в органы местного самоуправления. Деньги можно направить как на приобретение, так и на строительство жилого помещения, – рассказала начальник отдела развития мер социальной поддержки министерства социальной защиты Сахалинской области Виктория Автухова.

За назначением льготы следует обратиться в министерство социальной защиты Сахалинской области. Консультацию можно получить по телефонам: 8 (4242) 670-890, 670-895.

Приобрести жилье на данную выплату можно только на территории Сахалина и Курил, отмечают в правительстве.