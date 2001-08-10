Проблему неприятного запаха решат в Анивском районе

Уже этой осенью на животноводческих комплексах «Грин Агро-Сахалин» и «Мерси Агро Сахалин» начнут работать специальные цеха разделения отходов на фракции, что позволит ликвидировать беспокоящие жителей запахи. План по решению проблемы уже согласован, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

– Чтобы исправить ситуацию и скорее избавить людей от дискомфорта, в осенью на животноводческих комплексах будут запущены специальные цеха. Уже сейчас используются химикаты – они не вредны для животных, но помогают снизить остроту запахов, – рассказал врио губернатора Валерий Лимаренко. – Для решения проблемы мы объединили усилия областного правительства, предприятий и жителей. Нам очень важно получать обратную связь от людей.

Накануне несколько жителей анивских сел стали участниками инициативной группы. Каждый день они будут записывать свои наблюдения в дневник и информировать областное руководство. В числе неравнодушных – Анна Костева из Троицкого.

– Неприятные запахи мы начали ощущать в конце прошлого года. Со временем ситуация ухудшилась. Гулять на улице невозможно, вещи ужасно пропитываются, приходится по несколько раз перестирывать. Окна мы открыть не можем – лучше уж сидеть дома в духоте, – поделилась Анна. – Надеемся, что теперь нас услышали, и скоро мы будем дышать чистым воздухом.

Специалисты считают, что неблагоприятная ситуация возникла из-за технологической ошибки. Сегодня отходы деятельности предприятий просто поступают в так называемые «лагуны». Для борьбы с неприятными запахами будут построены цеха разделения на фракции – твердую и жидкую. На АО «Грин Агро-Сахалин» такое помещение появится в конце августа, на ООО «Мерси Агро Сахалин» – в сентябре.

Очередной этап очистки – превращение жидкой фракции в воду. После трехступенчатой фильтрации ее можно будет без вреда для окружающей среды сбрасывать в водоемы. Комплекс очистных сооружений будет готов в начале октября.

Принимаются также оперативные меры. С июня на молочном животноводческом предприятии начали применять специальный реагент, который снижает концентрацию запаха. В июле бактериальный препарат для очистки стоков стали использовать на свинокомплексе.

Для контроля над обстановкой привлекли компанию «Экосфера», которая оказывает услуги по экологическому аудиту. Кроме того, по обращениям анивчан сейчас ведется комплексная проверка реки Сиговка. В ней принимают участие специалисты регионального министерства сельского хозяйства, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.