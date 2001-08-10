На Сахалине зарегистрирован случай заболевания корью
Впервые за 6 лет на Сахалине зарегистрирован случай заболевания корью. Как сообщают в Роспотребнадзоре, речь идет о «привозном» инфицировании - с источником кори женщина столкнулась в отпуске. Сегодня единственным способом защиты от этой инфекции являются бесплатные профилактические прививки. Особенно важно (минимум за 2 недели) сделать прививки горожанам, выезжающим на отдых в страны Юго-Восточной Азии, а также на Украину, Филиппины и в Бразилию, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.
Сегодня медики всей страны обращают внимание на участившиеся случаи кори. В Российской Федерации сохраняется неблагополучная эпидситуация в регионах Центрального, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов - это Московская, Калужская области, г. Москва, Республика Дагестан и Чеченская Республика. На территории России отмечались смертельные случаи, вызванные осложнениями после кори.
В первую очередь медики рекомендуют сделать профилактические прививки всем выезжающим на отдых в страны ближнего зарубежья, и особенно на Украину, где сейчас регистрируется массовая заболеваемость корью. С декабря прошлого года на Украине заболели более 56 тысяч человек, 18 умерли от осложнений. Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве. В числе антирейтинга по заболеваемости корью значатся Филиппины и Бразилия. Основным источником заражения для жителей Дальнего Востока являются путешествия по Китаю и Вьетнаму.
По данным специалистов, корь является острым инфекционным вирусным заболеванием и имеет очень высокий уровень заразности. В случае инфицирования одного человека болезнь затронет все его ближайшее окружение, если у этих людей отсутствуют защитные антитела. Протекает болезнь довольно тяжело: с высокой температурой, интоксикацией, возможны рвота и тошнота. Сыпь появляется на 3-4-й день заражения. Корь дает серьезные осложнения в виде пневмонии, ложного крупа и отита.
Основной защитой против данного заболевания является вакцинация. Прививка от кори включена в Национальный календарь прививок, который регламентирует профилактическую вакцинацию. В детском возрасте прививка против кори проводится в 1 год, ревакцинация - в 6-7 лет. Количество антител начинает снижаться примерно через 7-10 лет после вакцинирования.
В целях усиления мероприятий по предупреждению возникновения и распространения кори, а также создания устойчивого коллективного иммунитета к ней, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Сахалинской области проводится кампания по подчищающей иммунизации против кори лиц, не получавших прививок.
В первую очередь обезопасить себя призывают взрослое население. Особенно если граждане не знают, делали ли они прививку от кори или нет. Люди, переболевшие корью, имеют стойкий иммунитет. Южносахалинцам можно привиться бесплатно в поликлиниках по месту жительства.
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