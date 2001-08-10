Южносахалинцам предлагают выбрать проект стелы, которую установят на въезде в город

Департамент архитектуры и градостроительства проводит открытый конкурс на лучший эскизный проект архитектурно-художественного решения въездного знака (стелы) и арки в Южно-Сахалинске. Знак должен быть установлен на пресечении ул. Ивана Куропатко и пр. Мира.

Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, эскизные проекты на конкурс представили РПК «Сила цвета» (Южно-Сахалинск) и АКБ SKAMEYKA (Владивосток).

Так, проектировщики АКБ SKAMEYKA предлагают по их видению актуальный и современный объект. Надпись «Южно-Сахалинск» нанесена на поверхность объекта крупными буквами и отчетливо видна движущимся на автомобиле, автобусе или идущим пешком со стороны аэропорта гостям города. Для людей, проезжающих на автомобиле мимо стелы, текст сначала кажется хаотичным графическим изображением, при приближении «собирается» в надпись. Авторы проекта считают такой эффект динамичной трансформации текста интересным решением, отражающим интенсивное развитие Сахалинской области и ее столицы. При этом стела сообщает информацию о городе и регионе. На территорию объекта можно зайти, погулять в «лесу» из панелей с зеркальной поверхностью, сделать фотографии в необычном пространстве. Прилегающая территория благоустроена.

Арка - объект из двух пилонов с медиаэкранами, расположенных друг напротив друга, создает пространственную композицию, воспринимаемую людьми как арка, не нависая при этом над проездом. Информация на медиафасадах тематически делится на три группы: приветствие/пожелание доброго пути, актуальная информация о погоде на ближайший день и событийная информация о текущих или ожидаемых мероприятиях и праздниках. Информация оформлена в логотипах и линиях с минимальным содержанием текста для упрощения восприятия изображений при движении на транспорте.

Согласно пояснительной записке РПК «Сила цвета» при создании эскизного проекта была использована идея, отражающая образное представление о городе Южно-Сахалинске и Сахалинской области в целом, с включением ассоциативного ряда, с учетом культурных, природных и современных достижений городского округа «Город Южно-Сахалинск» и Сахалинской области. Основное художественное решение заключается в том, чтобы средствами различных видов искусства содействовать раскрытию идейного и научного содержания экспозиции. Художественное решение призвано также усилить эмоциональное воздействие, обеспечить оптимальный контакт зрителя с изображениями и получение заложенной в них информации.

Южносахалинцам предлагают принять участие в опросе. Проголосовать можно за один из понравившихся проектов или против всех.

Опрос проходит с 8 августа по 12 августа на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (главная страница, раздел «Опросы»). Чтобы просмотреть эскизы — кликните на строку «Вариант», выберите понравившийся и затем голосуйте. По результатам опроса будут приняты дальнейшие решения.