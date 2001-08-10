Вода в озере Верхнем городского парка опасна для здоровья

Роспотребнадзор провел экспертизу воды в озере Верхнем, расположенном в городском парке Южно-Сахалинске. Проверка подтвердила непригодность водоема для купания, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу парка.

В дирекции учреждения отмечают, что любителей искупаться не останавливают даже запрещающие таблички, установленные в береговой зоне. Их наличие на берегу водоема означает, что купание здесь опасно для здоровья и жизни, поскольку, прежде всего существует реальная опасность травмирования, наезда или попадания купающегося под лодку или катамаран.

Во избежание несчастных случаев, а также заражения инфекционными заболеваниями южносахалинцев просят не игнорировать знак «Купание запрещено» и беречь свое здоровье. Подробнее о мерах безопасного поведения на водоемах можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.