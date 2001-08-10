Готовность школ к новому учебному году проверяют в Южно-Сахалинске

Межведомственная комиссия проверяет общую готовность южно-сахалинских школ, детских садов, учреждений дополнительного образования к новому учебному году. Особое внимание уделено антитеррористической защищенности, передает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.

Как рассказал замдиректора департамента образования Игорь Логинов, администрация Южно-Сахалинска уделяет большое внимание антитеррористической безопасности учреждений. Ежегодно увеличивается финансирование для проведения всех необходимых мероприятий в полном объеме. В частности, с начала 2019 года охрана школ и детских садов производится исключительно лицензированными частными охранными предприятиями. Во всех учреждениях образования имеются инженерные средства защиты: домофоны (школы), видеодомофоны (детские сады), электронные замки на запасных выходах, системы внутреннего и наружного видеонаблюдения, «тревожные кнопки» с выводом сигнала на пульт ЧОП и Росгвардии, ведется учет посетителей. По периметру учреждений установлены ограждения, в фойе школ - арочные металлодетекторы.

Межведомственная комиссия проверяет наличие паспортов антитеррористической защищенности, наличие и исправность инженерных средств защиты, пожарной сигнализации, готовность медицинских кабинетов, пищеблоков, осматривает помещения, где проводился косметический или капитальный ремонт. В случае выявления замечаний руководители учреждений обязаны их устранить до начала учебного года.

Все дошкольные учреждения уже прошли приемку. Завершается проверка школ. Сегодня межведомственная комиссия посетила кадетскую школу, школы № 1 и 11.

По словам директора школы № 11 Александра Бадыкшанова, в дополнение к имеющимся инженерным средствам защиты в ближайшее время планируется установить турникеты, проход через которые будет по универсальной карте школьника. Такие же турникеты в этом году планируется установить в гимназии № 1, школах № 3, 11 и 26.

Заведующая детским садом «Красная Шапочка» Марина Пактер сообщила, что при подготовке к новому учебному году на территории учреждения были заменены существующие и установлены дополнительные видеокамеры.

Завтра последний день работы межведомственной комиссии. Приемку пройдут гимназия № 1 и школа № 26.