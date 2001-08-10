Готовность школ к новому учебному году проверяют в Южно-Сахалинске
Межведомственная комиссия проверяет общую готовность южно-сахалинских школ, детских садов, учреждений дополнительного образования к новому учебному году. Особое внимание уделено антитеррористической защищенности, передает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.
Как рассказал замдиректора департамента образования Игорь Логинов, администрация Южно-Сахалинска уделяет большое внимание антитеррористической безопасности учреждений. Ежегодно увеличивается финансирование для проведения всех необходимых мероприятий в полном объеме. В частности, с начала 2019 года охрана школ и детских садов производится исключительно лицензированными частными охранными предприятиями. Во всех учреждениях образования имеются инженерные средства защиты: домофоны (школы), видеодомофоны (детские сады), электронные замки на запасных выходах, системы внутреннего и наружного видеонаблюдения, «тревожные кнопки» с выводом сигнала на пульт ЧОП и Росгвардии, ведется учет посетителей. По периметру учреждений установлены ограждения, в фойе школ - арочные металлодетекторы.
Межведомственная комиссия проверяет наличие паспортов антитеррористической защищенности, наличие и исправность инженерных средств защиты, пожарной сигнализации, готовность медицинских кабинетов, пищеблоков, осматривает помещения, где проводился косметический или капитальный ремонт. В случае выявления замечаний руководители учреждений обязаны их устранить до начала учебного года.
Все дошкольные учреждения уже прошли приемку. Завершается проверка школ. Сегодня межведомственная комиссия посетила кадетскую школу, школы № 1 и 11.
По словам директора школы № 11 Александра Бадыкшанова, в дополнение к имеющимся инженерным средствам защиты в ближайшее время планируется установить турникеты, проход через которые будет по универсальной карте школьника. Такие же турникеты в этом году планируется установить в гимназии № 1, школах № 3, 11 и 26.
Заведующая детским садом «Красная Шапочка» Марина Пактер сообщила, что при подготовке к новому учебному году на территории учреждения были заменены существующие и установлены дополнительные видеокамеры.
Завтра последний день работы межведомственной комиссии. Приемку пройдут гимназия № 1 и школа № 26.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
18:00 2 Августа Движение по улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске ограничат на 15 дней
13:30 2 Августа Ещё одного подрядчика накажут за грязь в Южно-Сахалинске
- 12:00 2 Августа Сахалинская СШОР объявила набор юных горнолыжников и сноубордистов
- 15:30 2 Августа Островитян приглашают на "Дни японского кино"
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?