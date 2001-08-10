Дороги в районе Чехов-центра перекроют в Южно-Сахалинске в субботу

В субботу, 10 августа, временно ограничат движение автотранспорта в районе южно-сахалинского Чехов-центра. Как сообщили ТИА "Острова" в городской мэрии, с 13.00 до 22.00 проезд будет закрыт по Коммунистическому проспекту на участке от ул. Дзержинского до пр. Мира, а также по ул. Дзержинского от Коммунистического пр. до ул. Карла Маркса.

Кроме этого стоянка автомобилей будет временно запрещена:

- с 20.00 9 августа до 22.00 10 августа по западной стороне ул. Дзержинского от Коммунистического пр. до ул. Хабаровской;

- с 20.00 9 августа до 13.00 10 августа по восточной стороне ул. Дзержинского от Коммунистического пр. до ул. Карла Маркса.

Маршрутные автобусы № 6, 11, 16, 63, 71, 105, 222, 333 при движении по пр. Мира с юга на север будут осуществлять проезд через ул. Поповича и ул. Чехова, далее согласно своим маршрутам. Автобусы № 6, 11, 16, 63, 71, 105, 222, 333, двигающиеся по Компроспекту от ул. Ленина в южном направлении, будут осуществлять объезд через ул. Чехова и ул. Поповича.

Автобусы № 1, 9, 34, 45, 62, двигающиеся с севера на юг, после поворота на Компроспект с ул. Ленина, для объезда используют ул. Дзержинского и ул. Хабаровскую. Администрация Южно-Сахалинска просит заблаговременно продумать свои маршруты.

Напомним, в эту субботу, 10 августа, для жителей и гостей областной столицы в рамках фестиваля «Южный стрит фест-2019» с 10.00 до 18.00 будут работать более 50 развлекательных, творческих и спортивных площадок. Обширная праздничная программа развернется перед зданием правительства Сахалинской области. Горожане смогут поучаствовать в различных играх и мастер-классах, научиться кататься на роликовых коньках, попробовать провести научные опыты и эксперименты, посоревноваться в гонках радиоуправляемых машинок, познакомиться с ездовыми собаками и оленем, сделать аквагрим и многое другое.