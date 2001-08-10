В Аниве появился автобус для людей-инвалидов
В Аниве появился автобус для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новое транспортное средство позволит маломобильным анивчанам чаще посещать культурно-массовые и спортивные мероприятия, учреждения здравоохранения и образования, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.
– Забота о сахалинцах и курильчанах – приоритет региональных властей. И одна из задач – сделать так, чтобы состояние здоровья не становилось препятствием для активной жизни. Помогают в этом специализированные автобусы, которые теперь есть во всех районах, кроме Макаровского. Туда автомобиль поступит до конца года. Недавно такой автобус появился в Аниве, – отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Транспортное средство приобрели за счет областного и местного бюджетов. В нем 18 посадочных мест, одно рассчитано на инвалида-колясочника. Для того, чтобы маломобильные люди могли спокойно въезжать в автобус, он оборудован специальной откидной аппарелью.
– Покупка такой техники для нашего района очень важна, ведь осень в регионе всегда насыщена мероприятиями. В ближайших планах – посещение кинофестиваля «Край света», районной и областной спартакиады инвалидов, поездка в Невельск, – сообщила председатель общественной организации инвалидов «Виктория» Валентина Хуторная. – Теперь мы можем выезжать в гости к своим единомышленникам в соседних районах, устраивать пикники на природе, посещать музеи в областном центре.
– У нас в муниципалитете проживает 556 инвалидов, из них – 17 колясочников. Конечно, ежедневно эти люди сталкиваются со сложностями в передвижении. Теперь таких трудностей будет гораздо меньше, – в свою очередь, сказала вице-мэр по социальным вопросам Анивского района Олеся Дегиль.
Новый автобус будет работать в режиме «инватакси»: для того, чтобы воспользоваться его услугами, необходимо заранее оставить заявку в органах соцзащиты. Перевозки граждан с ограниченными возможностями здоровья бесплатные.
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