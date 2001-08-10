Конференция по сосудистой хирургии проходит на Сахалине

Более 100 специалистов с разных концов страны встретились в Южно-Сахалинске на научном форуме. Островную область в качестве столицы престижного мероприятия выбрали путем общего голосования на прошлой конференции, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Для нас это очень почетно. Правительство области стремится к тому, чтобы медицинскую помощь сахалинцам и курильчанам оказывали лучшие специалисты разных специальностей. Обмен опытом с коллегами из разных регионов, изучение мировых практик – это хороший способ повысить уровень островного здравоохранения, – считает врио губернатора области Валерий Лимаренко.

XVIII Всероссийскую конференцию в Южно-Сахалинске возглавил академик РАН, профессор Ренат Акчурин. Он рассказал о том, как на Маврикии удалось создать кластер по сердечно-сосудистой хирургии. Для этого на остров вахтовым методом приезжали ведущие специалисты из разных стран, в том числе и из России.

– В медицине не должно быть понятия периферии. Уровень российского здравоохранения в последнее время значительно вырос и в качественном отношении, и в количественном. Для сравнения: в СССР делали до 9 тысяч кариохирургических операций в год, в современной России – до 60 тысяч. Этот объем достигается не только в ведущих центрах, регионы также вносят свой вклад. И эту работу нужно усиливать.

Врачи Сахалинской области имеют почти 30-летний опыт проведения сердечно-сосудистых вмешательств. В регионе выполняется более 1000 высокотехнологичных операций в год по этому профилю. Среди последних достижений – реплантация конечности, эндопротезирование аорты.

– Сердечно-сосудистые операции требуют от врача нестандартных решений. К нам поступает много пациентов из районов в тяжелом состоянии: после инфарктов, инсультов, с патологиями нижних конечностей. Современные технологии позволяют проводить органосохраняющие операции. Обмен опытом с коллегами из других регионов и разбор клинических случаев бесценны для практикующих врачей, – отметил заведующий отделением регионального сосудистого центра областной больницы Вячеслав Пашин.

Чтобы и дальше развивать высокотехнологичную медицинскую помощь на островах, руководитель сахалинского минздрава Владимир Ющук пригласил участников конференции продолжить сотрудничество на постоянной основе. Для воплощения самых амбициозных задач созданы условия, опережающие не только другие регионы России, но и развитые страны. К примеру, на Сахалине на 500 тысяч жителей приходится 24 компьютерных томографа. Это количество превышает аналогичный показатель в Германии.

– На Сахалине во многих сферах медицины сформировались работоспособные коллективы, готовые двигаться дальше, перенимать лучшие мировые практики, – отметил Владимир Ющук.

Одной из ближайших перспектив сердечно-сосудистой хирургии в регионе станет внедрение методов абляции – прижигания участков мышцы в эндокарде. Для этого уже закуплено дорогостоящее оборудование, в скором времени оно поступит на остров. Высокотехнологичная техника приобретается и в других направлениях здравоохранения. В начале этого года по инициативе Валерия Лимаренко было существенно увеличено финансирование на покупку медицинского оборудования – на эти цели направлено 2,7 миллиарда рублей.