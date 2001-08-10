В южно-сахалинском роддоме начали выдавать свидетельства о рождении

Городской родильный дом – второе медицинское учреждение в Южно-Сахалинске, где мамы получают первые документы детей. В апреле этого года регистрировать новорожденных стали в перинатальном центре областной больницы. Теперь родителям нет необходимости обращаться в ЗАГС или МФЦ. Получить свидетельство о рождении можно в стенах медицинских учреждений, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

– Главная цель нововведения – сделать получение госуслуг более удобным. Матери хотят проводить время с малышами, а не тратить драгоценные часы в очередях. На Сахалине и Курилах заботе о семьях с детьми уделяется особое внимание, – отметил врио губернатора Валерий Лимаренко.

Южносахалинка Юлия Борисова стала мамой уже в третий раз. При выписке из городского роддома новорожденному Михаилу сразу вручили первый в его жизни документ.

– Раньше мне приходилось бегать за свидетельствами, а с грудным ребенком на руках это непросто. Конечно, люди входили в положение, пропускали без очереди, но все равно это определенные неудобства. Хорошо, что теперь документы уже у нас на руках, – поделилась Юлия Борисова.

Регистрацию новорожденных в городском роддоме и перинатальном центре проводят сотрудники областного агентства ЗАГС.

– Это очень удобно. Мамам не нужно никуда идти с грудничком на руках или думать, с кем оставить ребенка. А, к примеру, в сезон простуд родителям и малышам не придется контактировать с внешним миром, – отметила руководитель агентства ЗАГС Сахалинской области Наталья Спицына.

Кроме свидетельства о рождении, Юлия Борисова при выписке из роддома, как и все сахалинские мамы, получила набор для новорожденного. Такую меру поддержки для всех семей, вне зависимости от материального положения, ввели в апреле по инициативе главы региона Валерия Лимаренко. В наборы входят средства гигиены и предметы, необходимые для ухода за малышом с первых дней жизни.

Перечень мер поддержки семей с детьми на Сахалине и Курилах расширяется ежегодно. Родителям первенцев предоставляется единовременная выплата – около 55 тысяч рублей. Молодые женщины, ставшие мамами в возрасте от 19 до 25 лет, получают региональный материнский капитал – 150 тысяч рублей. При появлении на свет второго ребенка сумма маткапитала в островной области составляет более 200 тысяч рублей.

Также в комплексе мер поддержки предусмотрены ежемесячные выплаты на питание малышей до трех лет – более 2 тысяч рублей. Малоимущие семьи при рождении ребенка могут компенсировать расходы на покупку коляски (до 20 тысяч рублей) и товаров для новорожденного – детской одежды, постельного белья, комплекта для выписки из роддома (до 10 тысяч рублей). Для семей с низкими доходами предусмотрена также материальная помощь на покупку предметов домашней обстановки, в том числе кроватки, комода, пеленального столика.

Семьи с детьми до трех лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, студенческие семьи, а также семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, могут воспользоваться детским инвентарем – к примеру, кроватками, колясками, ходунками. Бесплатно взять эти предметы можно в пунктах проката, которые открыты на базе девяти сахалинских социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.