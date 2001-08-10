Победителей конкурса «Лучший по профессии» наградили в областном центре

Победителей конкурса «Лучший по профессии» наградили в Южно-Сахалинске. В этом году в профессиональном мастерстве соревновались пожарные и электромонтеры. Победителям состязаний вручили дипломы правительства Сахалинской области.

– Неважно, какое место ты занял в состязании. Участие в таком масштабном конкурсе – само по себе большая победа. Ведь главное – не грамоты, а опыт, который поможет конкурсантам в трудовых буднях, – отметил заместитель председателя регионального правительства Сергей Наумов.

Конкурс на звание лучшего огнеборца состоялся 19 июля в областном центре. В нем участвовали 11 островных противопожарных подразделений. Сотрудники МЧС пробежали километр и стометровку с препятствиями, поднялись на четвертый этаж по штурмовой лестнице и выполнили упражнения на турнике. Также заработать конкурсные очки можно было на теоретических испытаниях.

Третье место занял Илья Голод из Тымовска, серебро забрал поронайский огнеборец Альберт Шарипов, а победителем вышел сотрудник долинского пожарного отряда Константин Кононенко.

– Участвуя в конкурсе, я хотел проверить свои силы и улучшить профессиональные навыки. Кажется, у меня это получилось. Причем региональный этап состязаний для меня был только разогревом. 2 августа я выступил на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Он проходил в Астрахани. Там было намного сложнее и из 15 участников я стал шестым. В целом доволен результатом, – рассказал Константин Кононенко.

А 10 и 11 июля в Южно-Сахалинске определили «Лучшего электромонтера по ремонту и обслуживанию распределительных сетей». Конкурс прошел на базе учебного центра «Сахалинэнерго». Здесь соревновались 14 специалистов из центральных и южных районов области. Они тушили возгорания в электроустановках, ремонтировали оборудование, снимали пострадавших со столбов и проходили тестирование на компьютере.

Третье место занял Дмитрий Мельников, на втором оказался Ри Ён Габ, а золото досталось Егору Киселеву.

– Я интенсивно готовился к конкурсу – отрабатывал каждый этап со своими коллегами. Получается, не зря. Однако победа для меня – не самое главное. У каждого участника конкурса – а это исключительно профессионалы высокого класса – есть свои хитрости. Я их перенял и теперь буду использовать в работе, – отметил Егор Киселев.

Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получили памятные сертификаты.

Напомним, конкурс «Лучший по профессии» проходит на Сахалине с 2012 года. За это время в нём поучаствовали островные бетонщики, портные, кондитеры, проводники и лаборанты.