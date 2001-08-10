Южносахалинцы проверили своё здоровье в школе №8

Жители Южно-Сахалинска прошли диспансеризацию в 8-й школе. В здании учебного заведения провели приём представители поликлиники консультативно-диагностического центра. Часть обследований можно было пройти в передвижных диагностических комплексах, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

- В поликлиники нечасто хожу. А тут услышала по телевизору, что в нашем районе можно будет проверить свое здоровье, в спокойном режиме все прошла, – сообщила ещё одна участница осмотра Ирина Галета.

Сотрудники КДЦ уже больше месяца работают в таком режиме. Выезды в рамках проекта «Диспансеризация на колесах» организуются по четвергам. За день такие медосмотры проходят в среднем по 100 человек.

- Делаем остановки не только в жилых районах, с муниципальными предприятиями сотрудничаем. Уже обследовали сотрудников «Городского водоканала». Всегда используем два мобильных комплекса, где можно пройти флюорографию, маммографию, сдать анализы на холестерин и на сахар. В помещениях проводим анкетирование, ещё ряд обследований. При необходимости на дополнительную диагностику надо прийти уже в поликлинику, – отметил главный врач консультативно-диагностического центра города Южно-Сахалинска Олег Саяпин.

В следующий четверг, 15 августа, мобильный медпункт сделает остановку у школы №7 (ул. им. Антона Буюклы, 14), приём будет идти с 12 до 19 часов. Пройти диспансеризацию и профилактические осмотры могут все желающие, независимо от места прикрепления.