Установлены причины возгорания крыши дома на улице Ленина в Южно-Сахалинске

Завершено выяснение причин июльского пожара на крыше жилого дома на ул. Ленина. Проверку проводили специалисты Госпожнадзора. Дознаватели восстановили всю цепочку событий, которые 12 июля привели к возгоранию, а затем к пожару, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Сахалинска.

Напомним, в результате ЧП огнем оказались поражены крыша на площади 430 квадратных метров, а также одна из квартир четырехэтажного дома № 297 по ул. Ленина. Остальные жилые помещения были залиты водой во время тушения пожара. Общая сумма ущерба составила около 14 миллионов рублей.

Из заключения следует, что за несколько дней до происшествия в управляющую компанию ООО УК «ЖЭУ-8», которая обслуживает здание, поступила заявка от одной из жительниц дома. Женщина жаловалась на протечки и намокание стены в своей квартире. 8 июля специалисты УК провели обследование кровли, а затем направили на крышу своего сотрудника.

По имеющейся информации плотник-кровельщик официально трудоустроен в ООО УК «ЖЭУ-8» с 2009 года. К работам на кровле 12 июля он был допущен после прохождения инструктажа, в том числе о пожарной безопасности. К ремонту приступил после 9.00. В течение полутора часов плотник устранял протекания, в том числе с помощью газовой горелки и использованием наплавляемых материалов. Согласно заключению экспертов именно эти работы привели к возгоранию вследствие нарушений правил пожарной безопасности.

Сейчас результаты проверки переданы в южно-сахалинский следственный отдел для принятия решения по существу.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. По информации подрядной организации, над выгоревшим участком кровли установлен каркас, работы продолжаются на других участках.