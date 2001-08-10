Южносахалинцев просят добровольно сдать оружие
В целях профилактики правонарушений и обеспечения правопорядка в Южно-Сахалинске проводится операция «Оружие». В ее рамках горожанам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, будет выплачено денежное вознаграждение. Оружие можно сдать в УМВД России по городу Южно-Сахалинску, в участковые пункты полиции, а также в центр лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии.
Информация о местах приема и размере денежного вознаграждения опубликована на официальном сайте городской мэрии. Добровольная сдача оружия может обезопасить граждан от возможных противоправных действий, а также освободить от уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, сбыт, перевозку, передачу и ношение оружия, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
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