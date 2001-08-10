Дачный маршрут №22 выходит завтра на линию в Южно-Сахалинске
МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» сообщает, что с 10 августа будет запущен новый автобусный маршрут №22. Он охватит СНТ, расположенные в районе улицы Лермонтова и улицы Холмской, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Напомним, просьба организовать дачный маршрут была озвучена во время рабочей встречи главы региона Валерия Лимаренко с жителями Владимировки. На тот момент администрация города уже работала над этим вопросом, поскольку ранее южносахалинцы обращались с данным предложением в мэрию. Была проделана большая организационная работа: подготовлена проезжая часть, устанавливались автобусные павильоны. Все это позволило оперативно запустить маршрут.
Маршрут кольцевой. Автобус будет отправляться от железнодорожного вокзала (посадка напротив ДК железнодорожников) и двигаться по ул. Ленина, ул. Сахалинской, ул. Лермонтова до объездной дороги, далее через СНТ на ул. Памятную и обратно на железнодорожный вокзал. По пути следования через дачные массивы установлены остановочные павильоны.
Автобус будет курсировать ежедневно по следующему расписанию: отправление от железнодорожного вокзала: 7.00, 8.05, 9.10, 10.15, 13.00, 14.05, 16.45, 17.50, 19.00.
Пока планируется, что автобус будет ходить до 10 ноября, завершения дачного сезона. Узнать расписание и отследить движение автобуса можно на транспортном портале bus.yuzhno-sakh.ru. Высказать свои предложения и замечания по вопросам работы маршрута № 22 можно по телефону единой диспетчерской службы 51-00-51.
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