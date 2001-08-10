Фрукты временно не будут поставлять на Сахалин из Китая

Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз свежих яблок, груш, слив, персиков и еще некоторых фруктов из Китая. Запрет начнет действовать с 10 августа, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинской таможни.

Такое решение принято фитосанитарной службой из-за многократных случаев ввоза аналогичной карантинной продукции из Китайской Народной Республики. Временное ограничение распространяется на косточковые и семечковые культуры товарных групп 0808 и 0809 ТН ВЭД ЕАЭС. К ним относятся свежие яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня, черешня, персики (нектарины), сливы и терн.

Таможенные органы усилили контроль в связи с действием ограничения. В случае отгрузки соответствующих партий продукции позднее 10 августа, будет приниматься решение о запрете ввоза данных товаров. Отметим, распоряжение распространяется не только на товарные партии, но и на ввоз аналогичной продукции в ручной клади и багаже.