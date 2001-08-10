Пересечение Компроспекта и Комсомольской закроют в Южно-Сахалинске
Движение для транспорта с 21.00 9 августа до 06.00 12 августа ограничат через перекресток Компроспект - ул. Комсомольская в Южно-Сахалинске. За это время подрядная организация в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту Коммунистического проспекта заменит коммуникации, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
В связи с этими ограничениями, а также с ограничениями, которые будут действовать 10 августа на время проведения фестиваля «Южный стрит фест-2019», график движения общественного транспорта скорректирован следующим образом:
- маршруты № 1, 9, 16, 34, 45, 62, 63, 71, 105, 222, 333, двигающиеся с севера на юг, с Коммунистического проспекта поворачивают на ул. Дзержинского, далее на ул. Хабаровскую, выезжают на пр. Мира, далее до пр. Победы, где они продолжают движение согласно своим направлениям;
- маршруты № 1, 9, 19, 45, 67, двигающиеся с юга на север по ул. Комсомольской, сворачивают на пр. Победы, выезжают на пр. Мира, доезжают до ул Хабаровской и далее по своим направлениям;
- маршруты № 20, 67, двигаясь с севера на юг по ул. Комсомольской, сворачивают на ул. Хабаровскую, далее на пр. Мира, едут до пр. Победы, далее по нему на ул. Комсомольскую согласно своим направлениям.
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