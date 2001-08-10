Жители Новой Деревни решили, как благоустроить своё село
Жители Новой Деревни определились с проектом в рамках инициативного бюджетирования. На встречу собрались 48 человек, а само собрание прошло под открытым небом - на детской площадке возле местного магазина. Мероприятие стало финальным этапом отбора проекта от села, в дальнейшем он поборется за победу в областном конкурсе, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию Южно-Сахалинска.
Все решения на встрече были приняты единогласно. Проектом стала современная детская площадка с комплексом тренажеров, воспользоваться которой сможет многочисленное подрастающее поколение сельчан. Кроме того, жители Новой Деревни готовы взять на себя часть финансовой нагрузки и компенсировать 1% от стоимости проекта. Еще столько же пообещал взять на себя местный предприниматель - он выступит в качестве юридического лица.
- Проголосовали все за, была выбрана инициативная группа от села - кто будет помогать администрации участвовать в этом проекте. Хочется пожелать жителям, чтобы их проект победил, чтобы жители были довольны его реализацией, - рассказал Олег Вторушин, начальник управления мониторинга городского хозяйства Южно-Сахалинска.
Также жители готовы помочь проекту нефинансово и принять участие в благоустройстве площадки и прилегающей к ней территории.
- Мы очень довольны, потому что у меня трое детей, один из них подросток и двое маленьких. И нам эта детская площадка очень нужна. Мы проголосовали добровольно, что будем скидываться. И все остальные, думаю - тут детей очень много маленьких, возраста такого, что на этой площадке все могли разместиться и играть, - отметила Наталья Плотникова, жительница Новой Деревни.
Добавим, что очередные собрания состоятся уже на следующей неделе:
13.08, 19.00, ДК села Дальнее (ул. Ударная, 50) — с. Елочки — итоговое.
14.08, 19.00, ДК «Ключи» (ул. Советская, 22) — с. Ключи — итоговое.
15.08, 18.30, административное здание отдела по управлению территорией Хомутово (ул. Центральная, 39) — пл/р Хомутово — предварительное.
22.08, 19.00, административное здание отдела по управлению территорией Хомутово (ул. Центральная, 39) — пл/р Хомутово — итоговое.
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