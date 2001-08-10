Пострадавшие от пожара южносахалинцы получат денежную компенсацию

До 100 тысяч рублей на семью выплатит город, а в случае превышения лимита остальные расходы – также до 100 тысяч – возместят из областного бюджета. Об этом стало известно на встрече главы региона Валерия Лимаренко с жильцами дома №297 по улице Ленина в Южно-Сахалинске. Врио губернатора в сопровождении мэра Сергея Надсадина отправился туда в рамках традиционной рабочей поездки по Южно-Сахалинску в субботу, 10 августа, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.

– Мы должны помочь людям, которые оказались в сложной ситуации. Первые выплаты жильцы пострадавшего от пожара дома уже получили. На каждого члена семьи – по 20 тысяч рублей. Еще по 30 тысяч дополнительно выданы 9 семьям, у кого средний доход на человека меньше 60 тысяч рублей. Однако некоторые квартиры повреждены достаточно серьезно, и для их восстановления понадобится больше средств. Мы предлагаем людям купить все необходимые для ремонта материалы, а расходы на себя возьмут власти, – отметил Валерий Лимаренко.

Пожар в многоквартирном доме на улице Ленина, 297, произошел 12 июля. Огонь уничтожил крышу здания. Пострадали 64 квартиры, в которых проживает 78 человек. 5 квартир выгорели полностью, столько же – закоптились. 38 жилых помещений получили повреждения средней степени. 3 – не были обследованы, так как не нашлось собственников.

В ряде квартир предстоит переклеить обои, заменить напольное покрытие и отремонтировать потолки. У некоторых собственников жилья – более масштабные работы – надо восстанавливать межкомнатные перегородки. Такая ситуация сложилась в квартире №30 семьи Пестовых.

– Мы живем на последнем этаже. После пожара стал осыпаться потолок, в стенах образовались дыры и трещины. Нужно менять пол. Теперь появилась надежда, что нам помогут, – рассказала Виктория Пестова.

Глава региона предложил мэру Сергею Надсадину сделать процедуру оказания материальной помощи максимально удобной для горожан. Необходимо применять индивидуальный подход.

– Людям, которые хотят получить компенсацию за ремонт квартир, необходимо обратиться в департамент социальной политики Южно-Сахалинска. Если расходы на материалы превысят 100 тысяч рублей, мы передадим ваши документы в областное министерство соцзащиты. Самостоятельно никуда, кроме администрации города, идти не нужно. И еще один момент – важно сохранить чеки, подтверждающие покупку материалов, – отметил мэр Сергей Надсадин, обращаясь к погорельцам.

По результатам осмотра принято решение о том, что 5 квартир погорельцев будут полностью восстановлены за счет городской администрации.

Пообщавшись с жильцами дома, глава области Валерий Лимаренко осмотрел восстановительные работы на крыше. Сейчас они выполнены наполовину. В конце следующей недели подрядчик приступит к монтажу металлопокрытия. А полностью капитальный ремонт завершат до 12 сентября. Глава региона обратил внимание на проходящие здесь трубы горячего водоснабжения. Они находятся в плохом состоянии и их необходимо заменить до окончания реконструкции кровли. Управляющая компания, обслуживающая дом, готова выполнить все необходимые работы.

Также врио губернатора по просьбе жильцов осмотрел подвал дома. Валерий Лимаренко отметил, что его нужно привести в порядок. Необходимо установить новые окна, наладить систему вентиляции, обеспечить помещения качественным напольным покрытием.

Также в этом году в доме №297 по улице Ленина отремонтируют подъезды и заменят проводку, а в следующем – выполнят капитальный ремонт.

Напомним, совместные субботние объезды Южно-Сахалинска руководителей области и города стали регулярными. В ходе них принимаются важные решения, касающиеся вопросов благоустройства общественных пространств, строительства дорог и ремонта дворов. Например, ранее по инициативе главы области Валерия Лимаренко было увеличено финансирование дорожных работ, а также возобновилось возведение объектов незавершённого строительства, ускорилось возведение спортивных объектов и скорректированы работы по благоустройству города.