Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2019
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Валерий Лимаренко встретится с макаровчанами
12:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко встретится с макаровчанами

Глава региона Валерий Лимаренко проведет рабочую встречу с жителями Макаровского района. Она состоится в райцентре в среду, 14 августа, по адресу: ул. Милютина, д. 3. Начало – в 16:30. А часов ранее - в 15:30 в холле состоится личный прием граждан министрами областного правительства и представителями местной администрации, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу врио губернатора.

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